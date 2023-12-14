Защитит от рака и инфаркта: ученые выявили рецепт долголетия

Как на здоровье людей в возрасте влияют силовые упражнения?

Любая физическая активность лучше, чем ее полное отсутствие. Каждому следует внести в свою жизнь хотя бы немного движения.

Но для реального продления жизни важно серьезно подойти к физнагрузкам. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова назвала изданию KP.RU виды физической активности, которые повышают шансы стать здоровым долгожителем.

Силовые тренировки

По словам Еруслановой, до недавнего времени к силовым тренировкам в старшем возрасте относились настороженно и даже негативно. У людей после 60, а у кого-то и раньше, повышается хрупкость костей, появляются проблемы с суставами.

По этой причине большинство медиков думали, что силовые упражнения противопоказаны людям в возрасте. Однако, как подчеркнула кардиолог, за последние пару лет ученые неоднократно доказали, что физнагрузки положительно влияют на здоровье ослабленных людей.

«Сегодня людям всех возрастов рекомендуется по две силовые тренировки в неделю. При этом очень важен правильный индивидуальный подбор упражнений и соблюдение правил безопасности», — поделилась специалист.

Согласно вышеуказанным исследованиям, нормы по продолжительности физнагрузок сегодня выглядят так: не менее 150-300 минут упражнений средней интенсивности и не менее 75-150 минут занятий высокой интенсивности в неделю.

При этом последние работы исследователей демонстрируют, что выигрыш для здоровья и долголетия получают как те, кто равномерно распределяет активность на пять-семь дней, так и «воины выходного дня».

«Еще одна актуальная рекомендация — вставать каждый час. Можно сделать легкую разминку или просто пройтись», — рекомендовала эксперт.

Лучшим рецептом для долголетия оказалась совмещение силовых и аэробных упражнений разной интенсивности.

Профилактика инфаркта, деменции, рака

Исследователи не уточняют, на сколько именно физические нагрузки удлиняют жизнь. Подсчитать это трудно, все крайне индивидуально.

Но на сегодняшний день точно доказано, что занятия спортом эффективно защищают от проблем с сердечно-сосудистой системой, снижают риск развития таких болезней, как инфаркт, инсульт, онкология.

Чем еще полезны физнагрузки

Отмечается, что при них уменьшается риск гипертонии. По словам врача, при сидячем образе жизни и с возрастом сосуды становятся жесткими.

Это приводит к проблемам с давлением. При добавлении в режим дня упражнений сокращающиеся мышцы начинают регулировать работу сосудов, обеспечивая им гибкость.

Кроме того, при активном образе жизни снижается угроза заболевания сахарным диабетом и атеросклерозом. Так как работающие мышцы потребляют и глюкозу из крови, и «плохой» холестерин.

Безусловно, нормализуется вес, решаются проблемы со сном, улучшается структура костей. Также среди плюсов уменьшение тревожности и депрессии. Кроме того, сокращается риск развития деменции, замедляется старение мозга.

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