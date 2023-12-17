«Не позволял подходить»: от кого Боярский на съемках «Трех мушкетеров» охранял Алферову

Актер все время стоял на страже покоя коллеги. Но почему?

Народный артист РСФСР Михаил Боярский во время съемок фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» охранял свою коллегу Ирину Алферову. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Я был на посту, никому не позволял подходить к Ирине, оберегал честь Сашки Абдулова. У меня по сценарию есть поцелуй с ней», — рассказал Боярский.

По его словам, Алферова была очень скромным человеком. А каждый мужчина на съемочной площадке прибегал, чтобы на нее посмотреть. Но Боярский все время стоял на страже ее покоя. Но один человек все-таки смог прорваться к актрисе и поцеловать ее в губы.

Но с согласия Алферовой, Боярский был не против отпустить мужчину, так как понял причину такого поведения.

«Я не зарядил хаму по физиономии, потому что сам так хотел сделать», — признался актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет Боярский после череды неприятностей.