«Большая человеческая сила»: Костомаров на коньках вышел на лед в юбилейном шоу Авербуха

Фигурист после тяжелой болезни, похоже, возвращается к прежней жизни. Каких трудов ему это стоило?

Переживший ампутацию конечностей фигурист Роман Костомаров снова вышел на лед. Он принял участие в юбилейном шоу Ильи Авербуха в Москве. Продюсер рассказал, как его друг решился на это.

Номер зародился еще летом, во время гастролей в Сочи. Роман Костомаров хотел, чтобы его супруга — фигуристка Оксана Домнина — вернулась на лед. Тогда Авербух и приехал в гости к паре, чтобы обсудить номер.

«Рома сам инициировал, чтобы Оксана вернулась на лед. Это очень важно было для него. Я приехал к ребятам, я предложил идею, что Оксана расскажет то, что происходило с ней, а Максим будет таким ангелом, который приходит к ней», — сказал продюсер.

Авербух подчеркнул, что фигуристка сама выбрала музыку, а Костомарова заинтересовал очень важный вопрос. Что же будет делать он?

В итоге фигурист выходил на лед каждое шоу. Правда тогда он был без коньков. Но Костомаров пообещал, что скоро зрители обязательно его увидят на льду. И, преодолев все препятствия, спортсмен добился поставленной цели.

«Как Рома обещал в Сочи, что мы пойдем дальше… и сегодня это продолжение. Рома впервые вышел к Оксане, и именно эту партию доехал. Я думаю, что это большая человеческая сила. Я был на самой первой тренировке», — сказал Авербух.

Костомаров был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности.

Костомаров преодолел много трудностей — в итоге он откатал часть партии со своей супругой на юбилейном шоу Авербуха в Москве.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Роман Костомаров вышел на лед.