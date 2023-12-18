Зачастую эмоциональное напряжение человека можно считать по его поведению.

При продолжительном нахождении в напряженном состоянии можно испортить себе здоровье. Оказывается, что некоторые особенности поведения и привычки человека могут говорить о хроническом стрессе. Какие именно — рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с изданием Газета.ру.

Навязчивые действия

Если во время ожидания или раздумий вы начинаете качать ногой, хрустеть пальцами или делать прочие подобные действия, значит ваш организм пытается «сбросить» лишнюю энергию. Бессознательные движения могут говорить о стрессе и даже привести к обсессивно-компульсивным расстройствам.

Самоповреждение

Иногда при сильном стрессе человек может начать грызть ногти или отрывать заусенцы. Стоит быть осторожными, поскольку поврежденные участки нередко воспаляются и долго заживают.

«Такое поведение — один из признаков аутоагрессии: повреждая свое тело, человек пытается проявить негативные эмоции, которые он не умеет или боится проживать другими, более экологичными способами», — уверена специалист.

Суетливость и многозадачность

Иногда люди делают несколько дел одновременно или не могут сосредоточиться на чем-то одном. Это говорит о нахождении в стрессовых условиях длительное время. Как правило, человек боится что-то не успеть и столкнуться из-за этого с негативными последствиями.

Привычка грызть карандаши и ручки

Обычно эта привычка появляется в школьные годы. Она приводит к появлению неправильного прикуса, микротравмам слизистой оболочки рта и развитию кишечных инфекций.

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