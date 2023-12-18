Какие привычки говорят о хроническом стрессе — объясняет врач

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

Врач Уланкина: навязчивые действия и суетливость говорят о хроническом стрессе

Какие привычки говорят о хроническом стрессе — объясняет врач

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Зачастую эмоциональное напряжение человека можно считать по его поведению.

При продолжительном нахождении в напряженном состоянии можно испортить себе здоровье. Оказывается, что некоторые особенности поведения и привычки человека могут говорить о хроническом стрессе. Какие именно — рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с изданием Газета.ру.

Навязчивые действия

Если во время ожидания или раздумий вы начинаете качать ногой, хрустеть пальцами или делать прочие подобные действия, значит ваш организм пытается «сбросить» лишнюю энергию. Бессознательные движения могут говорить о стрессе и даже привести к обсессивно-компульсивным расстройствам.

Самоповреждение

Иногда при сильном стрессе человек может начать грызть ногти или отрывать заусенцы. Стоит быть осторожными, поскольку поврежденные участки нередко воспаляются и долго заживают.

«Такое поведение — один из признаков аутоагрессии: повреждая свое тело, человек пытается проявить негативные эмоции, которые он не умеет или боится проживать другими, более экологичными способами», — уверена специалист.

Суетливость и многозадачность

Иногда люди делают несколько дел одновременно или не могут сосредоточиться на чем-то одном. Это говорит о нахождении в стрессовых условиях длительное время. Как правило, человек боится что-то не успеть и столкнуться из-за этого с негативными последствиями.

Привычка грызть карандаши и ручки

Обычно эта привычка появляется в школьные годы. Она приводит к появлению неправильного прикуса, микротравмам слизистой оболочки рта и развитию кишечных инфекций.

«Делает кожу тонкой»: как убрать темные круги под глазами

Ранее 5-tv.ru сообщал, как стресс влияет на здоровье сердца.

Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
Грядут неожиданные перемены: восточный гороскоп для всех знаков на Год Зе...

Последние новости

7:21
Израиль ударил по родильному отделению больницы в секторе Газа
7:09
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
6:46
Власти Украины заявили, что продолжат насильно мобилизовывать граждан
6:31
Какие привычки говорят о хроническом стрессе — объясняет врач
6:16
В Китае завершился турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»
6:03
Грядут неожиданные перемены: восточный гороскоп для всех знаков на Год Зеленого Дракона 2024

Сейчас читают

Как подготовиться к сдаче квартиры: эти нюансы стоит учесть
Нервы ни к черту: как стресс влияет на здоровье сердца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам