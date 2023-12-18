Нервы ни к черту: как стресс влияет на здоровье сердца

Пребывание человека в постоянном напряжении отражается не только на его психологическом состоянии, но и на физическом.

Чрезмерный стресс может сильно навредить здоровью сердца. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Наталья Шарафилова сайту 5-tv.ru.

«Любые эмоциональные переживания, перегрузка, неправильный распорядок дня — это тоже эмоции наши, это тоже стрессы. Все эмоции ведут к стрессам к положительным, к отрицательным. Ну больше, конечно, на организм влияют отрицательные стрессы», — сказала врач.

Специалист сообщила, что перед стрессом выделяется адреналин, чтобы подготовить организм. Но если реакция уже избыточна, то это только вредит здоровью человека.

«Вот эти все катехоламины, они влияют на сосуды сердце, на изменения, на спазм сосудов сердца. Это может вызывать нарушения кровоснабжения сердечной мышцы, это может быть основой для развития нарушения ритма у человека, тем более если уже какие-то задатки имеются, это может быть основой для повышения артериального давления», — пояснила Шарафилова.

Чтобы минимизировать напряженное состояние, нужно строить адекватные и приветливые взаимоотношения в семье. Также этому следует научить своих детей. И, конечно, нужно выработать распорядок дня.

«Неправильный распорядок — это тоже стресс для организма. И у взрослого человека, и у ребенка, и у подростка он должен быть адекватным, правильным. Насколько жизнь наша позволяет его сформировать», — сообщила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые нашли связь между жирной пищей и ухудшением работы сосудов во время стресса.