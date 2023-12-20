🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 20 декабря, в силу возросшей импульсивности стоит заняться вопросами, не требующими особой концентрации внимания и больших временных затрат.

♈ Овны

Звезды гороскопа советуют Овну посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они — главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут Овну умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Овен одинок, у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Космический совет: поблагодарите окружение за тепло и заботу, но не забывайте и сами их отдавать.

♉ Тельцы

Тяга Тельца к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Тельца может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Телец способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему — о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: Телец может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Космический совет: настройтесь на то, что вы желаете для себя, все сложится наилучшим образом.



♊ Близнецы

Близнецы могут демонстрировать упрямство: их практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать их также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Близнецы способны горы свернуть. Гораздо хуже, если Близнецы разменяют свои могучие силы на пустячные вопросы или начнут воротить все, что им в голову взбредет. Последствия их импульсивных поступков завтра могут оказаться разрушительнее цунами!

Космический совет: сосредоточьтесь на своем внутреннем состоянии, не бойтесь перемен.

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♋ Раки

Рак способен демонстрировать фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: «Чему быть, того не миновать!». Есть вероятность того, что в каких-то делах Рак может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Раку надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Космический совет: одарите любовью тех, кому давно не уделяли внимания.

♌ Львы

Лев рискует испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Лев столкнется с потерей, или какой-то человек не оправдает его ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы ему. Звезды гороскопа советуют Льву поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья — это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Лев почувствует себя намного счастливее!

Космический совет: скажите «да» тому, что приносит радость.

♍ Девы

Гороскоп Девы благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет ее там, где Дева может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Деву к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Завтра успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокой Девы есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Космический совет: пришло время переместиться в новое пространство, приготовьтесь к приключениям.

♎ Весы

Звезды гороскопа предвещают Весам день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые 24 августа, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Весы могут смело совершить шаг, на который, возможно, давно не могли решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт — любое судьбоносное дело в руках Весов будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Космический совет: сегодня вы можете сотворить настоящее волшебство для себя самого.

♏ Скорпионы

Скорпион может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Скорпиона будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Скорпиона о том, что справедливость — это хорошо, но главное в этот день — не дать «слабым и притесняемым» потихоньку сесть себе на шею.

Космический совет: исследуйте потенциал того, кем вы можете быть в этой жизни.

♐ Стрельцы

У Стрельца есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем, чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. 24 августа звезды гороскопа дарят Стрельцу энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

Космический совет: решение конфликта — главный приоритет, избавьтесь от обид.

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♑ Козероги

Звезды гороскопа предвещают Козерогу день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Козерогу придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные поступки способны сыграть в жизни Козерога немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

Космический совет: вас ждут серьезные откровения, прислушайтесь к окружающему миру.

♒ Водолеи

В общении с людьми у Водолея возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, отношения Водолея с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Водолею стоит поискать в общении золотую середину!

Космический совет: трудитесь для достижения лучшего результата, не время жалеть себя.

♊ Рыбы

Этот день подарит Рыбам заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Рыбам достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к ним, судьба — подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи — все это и многое другое может ожидать Рыб в полном соответствии с поговоркой: «Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении».

Космический совет: вы уже проходили эти переживания, поэтому знаете, что нужно делать.

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