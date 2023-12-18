Что происходит? Центр Берлина перекрыли десятки тракторов
Фермеры на тракторах перекрыли центр Берлина в знак протеста
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru
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Люди собрались у Бранденбургских ворот — ожидается, что акция продлится весь день.
Центр Берлина перекрыли десятки тракторов — немецкие фермеры протестуют против отмены налоговых льгот. Они собрались у Бранденбургских ворот — ожидается, что акция продлится весь день.
Тем временем польские дальнобойщики решили возобновить блокаду границы с Украиной. Они выступают против льгот для украинских перевозчиков.
До этого подобные акции запретили, однако потом разрешили снова. В результате протестов на Украине возник дефицит, в том числе импортных комплектующих для беспилотников.
Ранее 5-tv.ru писал, что молдавские фермеры приезжали в Кишинев на десятках тракторов. Мужчины фактически заблокировали главную площадь города и провели ночь у здания правительства после того, как не добились встречи с министрами.
Что интересно, драке с полицейскими предшествовало обещание молдавского МВД сопроводить колонну фермеров. В итоге все вылилось в беспорядки.
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