Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 259 0

Что произошло с лайнером? И как прошла посадка?

Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Пассажирский Boeing 737 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва — Ереван, но принял решение вернуться в точку вылета. Предварительно, пилот принял такое решение из-за отказа передней стойки шасси.

Борт совершил благополучную посадку в Шереметьево в 10:45 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один из пассажиров самолета, совершившего накануне аварийную посадку в Минеральных водах, рассказал об обстановке в салоне лайнера во время экстренной ситуации.

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