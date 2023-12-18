Правила выдачи льготной ипотеки изменили в России

Правила льготной ипотеки скорректировали. Правительство повысило с 20% до 30% первый взнос по займу под 8% годовых и уравняло максимальный размер такой ипотеки для всех регионов.

Теперь и в Петербурге, и в Москве в кредит на покупку жилья дадут не больше шести миллионов. А вот для дальневосточной и арктической ипотеки размер, наоборот, увеличили с шести до девяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России хотят поменять условия льготной ипотеки. Программу выдачи кредитов на особых условиях необходимо сделать бессрочной, но адресной.

Такую идею предложили в госкомпании Дом. РФ. Сейчас подобные программы ограничены во времени, и, когда сроки истекают, создаются условия для ажиотажного спроса и неоправданного роста цен.