Славная история: петербургской академии имени Кирова исполнилось 225 лет

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Петербургской академии имени Кирова исполнилось 225 лет

Фото, видео: Белинский Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Практически на каждой кафедре есть музей, посвященный медикам, внесшим вклад в науку.

Петербургской академии имени Кирова исполнилось 225 лет. Воспитанниками старейшего и крупнейшего в стране военно-медицинского вуза стали десятки тысяч специалистов, которые работают в самых сложных условиях, в том числе в прифронтовых госпиталях и в непосредственно в зоне боевых действий на передовой.

Спасают бойцов, рискуя собственной жизнью так же, как это было в годы Великой Отечественной войны. Академия трепетно хранит память о великих ученых, врачах и педагогах, которые здесь трудились.

Практически на каждой кафедре есть музей, посвященный медикам, внесшим вклад в науку. Сейчас в стенах учебного заведения проводятся сложнейшие операции и уникальные исследования — в этом году 300 профессоров и врачей академии получили государственные награды.

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Славная история: петербургской академии имени Кирова исполнилось 225 лет

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