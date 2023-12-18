Фестиваль «Игора Драйв» объединит два спортивных события зимы 2024 года

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Рита Миронова
Рита Миронова 38 0

Вход на территорию автодрома будет свободным либо через регистрацию.

Фестиваль «Игора Драйв» объединит два спортивных события зимы 2024 года

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Большой праздник спорта под названием «Игора Драйв» состоится 10 февраля и станет зрелищем для всех, кто любит активно и интересно проводить время. Он объединит в себе два главных спортивных события зимы — чемпионат России по ралли-рейдам баха «Россия — Северный лес» и забег «Лыжня России».

Первое мероприятие ожидается с 8 по 11 февраля. Его участникам предстоит пройти по бездорожью по снегу и льду более 100 километров, проложенных по дорогам Выборгского и Приозерского районов.

Наблюдать за уникальной гонкой болельщики смогут с естественной трибуны. В сервис-парке гости смогут увидеть, как сильнейшие автогонщики мира готовятся преодолевать сложные участки трассы. Можно будет поближе рассмотреть гоночную технику, на которой спортсмены ставят рекорды в экстремальных условиях. Также для зрителей будет работать комментатор.

Второе событие пройдет 10 февраля и будет приурочено к 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда. Участники забега «Лыжня России» прокатятся на лыжах по главной гоночной трассе автодрома «Игора Драйв»: пять, десять километров или два километра для детей. Подъемы, спуски и связки поворотов, которые приводят в восторг автогонщиков, смогут оценить все любители лыжного спорта.

Принять участие в лыжном заезде будет у всех желающих. Вход на территорию автодрома с посещением бахи «Россия — Северный лес» и лыжной гонки свободный. Для участия в «Лыжне России» необходимо зарегистрироваться, это можно сделать на портале «Госуслуги».

Для участников фестиваля «Игора Драйв» будут работать прокатный картинг, курсы зимнего контраварийного вождения, экскурсии по Автомузею и туры по автодрому. Кроме того, будет работать полевая кухня и фуд-траки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стенд курорта «Игора» появился на выставке «Россия» на ВДНХ.

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