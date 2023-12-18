«Манипулируют и используют»: Лавров разоблачил связи США и Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Лавров: связи Буданова с США доказывают, что Украиной манипулируют

«Манипулируют и используют»: Лавров разоблачил связи США и Украины

Фото: REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo

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Глава МИД России указал на отсутствие суверенитета Незалежной.

США манипулируют Украиной, используют ее в своих целях. О этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире одного из федеральных каналов.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что страна сотрудничает с силами спецоперации США. По словам Лаврова, подобные заявления лишь доказывают отсутствие суверенитета Украины.

Глава МИД РФ также напомнил о сообщениях о создании специальных подразделений при украинской армии. Речь идет о подразделениях «номер пять» и «номер шесть», которые должны работать во взаимодействии с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и британскими разведывательными силами MI-6

«Все это, безусловно, показывает, что Украина — несуверенная страна, что ею манипулируют, ее используют», — заключил Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, что главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о необычной находке в одном из кабинетов.

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