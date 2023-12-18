Суд в Хельсинки заключил под стражу россиянина Тордена

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Его подозревают в совершении военных преступлений, в том числе на Украине.

Суд в Хельсинки заключил под стражу россиянина Тордена

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Суд в Финляндии арестовал россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военных преступлений. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat.

«Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена», — указано в материале.

Уточняется, что фигурант проходит подозреваемым по делам о совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах, а также военного преступления на Украине. Речь идет о злодеяниях, якобы совершенных в период с 2014 по 2015 год. Детали преступлений не раскрываются.

Примечательно, что местная прокуратора обещала провести предварительное расследование целью установления его причастности.

Отмечается также, что гражданин РФ был задержан в Финляндии уже второй раз. Ожидается, что его отправят в тюрьму в городе Вантаа.

Киев ранее запрашивал Хельсинки об экстрадиции Тордена, однако Верховный суд Финляндии 8 декабря ответил отказом на запрос. Тогда было принято решение освободить фигуранта из-под стражи. Однако сразу после освобождения он был повторно задержан финскими пограничниками.

Воислав был задержан полицией в Финляндии в июле. В августе его отправили в тюрьму города Вантаа. Местные СМИ сообщали, что Торден причастен к деятельности группировки «Русич», которая принимала участие в конфликте в Донбассе в 2014–2015 годах на стороне Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Латвии намерены выдворить из страны более тысячи россиян.

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