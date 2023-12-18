«Ради чего?» — власти Латвии намерены выдворить из страны более тысячи россиян

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Латвия может выдворить из страны более тысячи россиян

«Ради чего?» — власти Латвии намерены выдворить из страны более тысячи россиян

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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В стране считают, что большинству находящихся там граждан России делать нечего.

Власти Латвии хотят выдворить из страны более тысячи россиян, которым якобы там делать нечего. Об этом заявила глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе в эфире TV3.

По ее словам, более тысячи граждан России не сдали экзамен по латышскому языку и вовремя не подали документы на получение вида на жительство (ВНЖ). Кроме того, Розе считает, что россиянам в принципе нечего делать в Латвии.

«Человек не работал, у него нет семьи, то есть нет ничего, ради чего он мог бы остаться в Латвии», — заявила чиновница.

При этом всего не сдали экзамен, по данным Управления по делам гражданства и миграции, 2,5 тысячи жителей Латвии. Розе также намерена проверить, не уехала ли часть из них в Россию через другие европейские страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз сделает послабление в санкциях против России.

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