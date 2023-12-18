Владимир Комлев покидает пост гендиректора Национальной системы платежных карт

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Владимир Комлев покидает пост гендиректора НСПК

Владимир Комлев покидает пост гендиректора Национальной системы платежных карт

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Он возглавлял компанию с момента ее основания.

Владимир Комлев оставит занимаемую им должность генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК). Пост он покинет уже в начале следующего месяца, с 1 января 2024 года. Об этом проинформировали в пресс-службе компании.

Комлев возглавлял НСПК с момента ее основания почти десять лет назад — в 2014 году. Он принимал участие в реализации крупных и важных для платежной инфраструктуры РФ проектов. Среди таких был перевод процессинга карт международных платежных систем на территорию страны.

Кто займет вакантное место — пока не известно.

Только в начале декабря в НСПК сообщили о начале приема российских карт «Мир» на Кубе. Уточнялось, что их технологическое внедрение начнется с основных туристических объектов, а после ожидается распространение их работы по всем магазинам и кафе на Кубе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как развивается платежная система «Мир» после ухода западных конкурентов.

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