Перехватили: как развивается платежная система «МИР» после ухода западных конкурентов
Глава НСПК Комлев в студии «Известий» на ПМЭФ рассказал о динамичном развитии платежной системы «МИР»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Динамично развивается и банковская система, и сервис быстрых платежей.
Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в среду, 14 июня, в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о динамичном развитии платежной системы «МИР» и напомнил о ее новых продуктах.
По словам финансиста, развивается как НСПК, так и ее платежные сервисы. Платежная система «МИР» особенно проявила себя, перехватив операции по картам ушедших из России систем.
Количество карт «МИР» очень динамично растет, отметил Комлев.
«Также развивается сервис быстрых платежей: половины нашего стенда посвящена именно им, там тоже много новых инновационных продуктов, сервисов и также объемы растут. Но если говорить про карты «МИР», то количество карт конечно прирастает по 5,5, по 6 миллионов карт ежемесячно», — привел он цифры.
Эта тенденция наблюдалась в 2022 году и продолжилась в первом полугодии 2023-го, отметил Комплев.
«За первые пять месяцев было выпущено порядка 29 миллионов новых карт россиянами — карт платежной системы «МИР». И их общее количество составляет сегодня в порядке 210-211 миллионов, если я правильно помню последние цифры», — продолжил глава НСПК.
Также он рассказал о сервисе Mir Pay, внедренном еще в 2017 году. Финансист уточнил, что он доступен на смартфонах операционной системы Android, но такими гаджетами пользуется большинство россиян, поэтому они могут пользоваться сервисом.
Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с главой «Опоры России» Александром Калининым в студии «Известий» на ПМЭФ.
- 14 июн
- Внук Шарля де Голля может посетить Крым
- 14 июн
- Глава «Опоры России» Калинин рассказал о развитии бизнеса в новых регионах РФ
- 14 июн
- «Алые тягачи»: появилось видео первых российских беспилотных грузовиков
- 14 июн
- В Петербурге стартует ПМЭФ: как пройдет первый день форума
- 14 июн
- Главное экономическое событие года: как изменился ПМЭФ за 26 лет
- 13 июн
- Соглашения на триллионы рублей: кто приедет на ПМЭФ-2023 из-за рубежа
- 13 июн
- Песков: Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня
- 12 июн
- Семга, краб и облепиховый торт: чем будут кормить гостей ПМЭФ-2023
- 11 июн
- Путин запланировал несколько международных контактов на следующей неделе
- 11 июн
- «У недружественных стран экономический кризис»: что изменится после ПМЭФ — 2023
Читайте также
33%
1.00 90.39
1.38
Нашли ошибку?