Перехватили: как развивается платежная система «МИР» после ухода западных конкурентов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Глава НСПК Комлев в студии «Известий» на ПМЭФ рассказал о динамичном развитии платежной системы «МИР»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

Динамично развивается и банковская система, и сервис быстрых платежей.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в среду, 14 июня, в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о динамичном развитии платежной системы «МИР» и напомнил о ее новых продуктах.

По словам финансиста, развивается как НСПК, так и ее платежные сервисы. Платежная система «МИР» особенно проявила себя, перехватив операции по картам ушедших из России систем.

Количество карт «МИР» очень динамично растет, отметил Комлев.

«Также развивается сервис быстрых платежей: половины нашего стенда посвящена именно им, там тоже много новых инновационных продуктов, сервисов и также объемы растут. Но если говорить про карты «МИР», то количество карт конечно прирастает по 5,5, по 6 миллионов карт ежемесячно», — привел он цифры.

Эта тенденция наблюдалась в 2022 году и продолжилась в первом полугодии 2023-го, отметил Комплев.

«За первые пять месяцев было выпущено порядка 29 миллионов новых карт россиянами — карт платежной системы «МИР». И их общее количество составляет сегодня в порядке 210-211 миллионов, если я правильно помню последние цифры», — продолжил глава НСПК.

Также он рассказал о сервисе Mir Pay, внедренном еще в 2017 году. Финансист уточнил, что он доступен на смартфонах операционной системы Android, но такими гаджетами пользуется большинство россиян, поэтому они могут пользоваться сервисом.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с главой «Опоры России» Александром Калининым в студии «Известий» на ПМЭФ.

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