«Уберите его отсюда!» — Горбачева прогнала своего стилиста с ковровой дорожки

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 1 484 0

Актриса Ирина Горбачева прогнала своего стилиста с красной ковровой дорожки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; автор видео Катерина Алабина

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Несчастному мастеру с лаком для волос в руках крепко досталось от раздраженной знаменитости.

Актриса Ирина Горбачева жестко обошлась со своим стилистом на премьере фильма «Бременские музыканты» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Звезда вышла на красную ковровую дорожку в элегантном черном платье в пол, волосы были убраны с висков и уложены на манер элвисовского куллиджа. Артистка предстала перед фотографами, и в этот момент, видимо, ее стилисту показалось, что локоны лежать неидеально.

Мужчина подлетел к Горбачевой с банкой лака для волос и принялся спешно сбрызгивать прическу и колдовать руками. Но селебрити заботу своего мастера не оценила. Она отмахивалась от него, отталкивала, при этом ругаясь и требуя оставить ее в покое. После очередного грубого толчка стилист ретировался. А Горбачева кричала в след: «Уберите его отсюда!». И потом продолжила позировать фотографам.

Со стороны можно подумать, что выходка актрисы — очередной пример так называемой звездной болезни, а она сама ни во что не ставит обслуживающий персонал. Но только если вы не знакомы с юмором знаменитости. В ее соцсетях вы найдете массу подобных забавных роликов, ведь зазнавшаяся артистка — один из любимых образов Горбачевой. Так что всем переживающим за судьбу несчастного стилиста самое время успокоиться, он, определенно, в деле.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Анита Цой объявила кастинг на роль невесты для своего 31-летнего сына.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Грядут неожиданные перемены: восточный гороскоп для всех знаков на Год Зе...

Последние новости

0:15
Шойгу поручил выполнить просьбу погибшего бойца Рудакова позаботиться о его семье
0:01
США в конце декабря объявят о последнем пакете военной помощи Украине
23:32
Путин оценил благосостояние большинства россиян: «Живут от зарплаты до зарплаты»
23:07
Силуанов отметил устойчивость экономик России и Китая
22:46
«Уберите его отсюда!» — Горбачева прогнала своего стилиста с ковровой дорожки
22:30
«Должно насторожить»: как один поцелуй может привести к раку

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
От чего умер Дмитрий «Пухляш» Красилов: новые подробности
Названа предварительная причина смерти артиста Дмитрия Красилова
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам