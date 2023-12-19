США в конце декабря объявят о последнем пакете военной помощи Украине

США намерены в конце декабря текущего года объявить о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

Он указал, что без решения Конгресса о выделении дополнительных средств у Вашингтона больше не будет доступных ресурсов на поддержку Киева.

«Нам нужно, чтобы Конгресс действовал без промедления», — отметил Кирби.

В последнее время Украина столкнулась с существенным сокращением помощи со стороны Запада. В США уже открыто заявили, что они находятся не в том положении, чтобы давать Киеву обещания. А все из-за разногласий с республиканцами, которые и блокируют дальнейшую возможность спонсировать киевский режим.

Впрочем, глава Белого дома Джо Байден уже выразил готовность пойти с ними на компромисс. Республиканцы в обмен на свое согласие требуют изменений подходов к охране границы страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина разработала план «Б» на случай прекращения помощи Запада.