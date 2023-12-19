Наталия Власова исполнила мечту и спела дуэтом с Юрием Титовым «на Луне»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 114 0

Певица Наталия Власова спела дуэтом с Юрием Титовым на луне под потолком

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru

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Знаменитость не раз представляла себя героиней акробатически сложного номера, и вот шанс представился. И музыка нашлась идеальная!

Певица Наталия Власова и ее коллега, выпускник «Фабрики звезд — 4», Юрий Титов, устроили акробатическое музыкальное шоу на светском мероприятии. В столице состоялась презентация календаря «Путешествия по России с Soroka Production». Ежегодному календарю агентства Артема Сорокина Soroka Production исполнилось девять лет. И каждый год авторы проекта удивляют оригинальной тематикой съемки, главыми героями которой становятся звезды отечественного шоу-бизнеса.

На этот раз популярные артисты представляли города и регионы России: Юлия Барановская — Алтайский край, Юлия Беретта — Прибайкалье, Зара — Петербург. Также под названиями месяцев и уголков необъятной родины красовались Наталия Власова, Митя Фомин и другие. Власовой событие принесло не только встречи с коллегами и друзьями в душевной обстановке, но и возможность исполнить мечту детства. Она прокатилась на подвесной конструкции в форме Луны почти под потолком.

Не будь она артисткой, этим бы эксперимент и ограничился. Но во время полета творческой личности хочется петь! И для Наталии Власовой нашлась отличная музыкальная компания. Вместе с Юрием Титовым она исполнила его легендарную песню «Все о любви». Зрители этого импровизированного номера слегка побеспокоились, опасно все-таки, но после щедро отблагодарили певцов за красивое зрелище и чистые голоса!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непростом пути Наталии Власовой в карьере и ее личных драмах.

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