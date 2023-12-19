Директор Буйнова назвал следующую жертву мошенников, вымогающих деньги

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 26 0

Сергей Пудовкин: после Буйнова следующей жертвой может оказаться Дима Билан

Директор Буйнова назвал следующую жертву мошенников, вымогающих деньги

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Сейчас злоумышленники переименовали аккаунт народного артиста России.

Не так давно стало известно, что мошенники завладели личным аккаунтом знаменитого певца Александра Буйнова в социальной сети. Под видом артиста они попытались заполучить крупную сумму денег от директора музыканта Сергея Пудовкина. В беседе с Газетой.ру он заявил, что следующей жертвой обманщиков может стать Дима Билан.

«Буйнов» попросил у Сергея около десяти тысяч долларов. Пудовкин сообщил, что злоумышленники взломали телефонный номер знаменитости, благодаря чему и получили доступ к его аккаунту. Они отправляли директору видео-сообщения, возможно подделанные с помощью особой технологи, под видом исполнителя. Ни них видно, что он летит на самолете в другой город.

«Особую тревогу вызывает факт, что Александр действительно летел в Хабаровск. То есть, преступники реально владели информацией о его расписании, за ним реально следили и знали местонахождение Александра: прислали видео, якобы из самолета», — поделился представитель артиста.

Как рассказал Сергей Пудовкин, по факту мошенничества переписка уже передана в полицию для возбуждения уголовного дела. Сейчас злоумышленники изменили свою тактику: теперь они переименовали звездный аккаунт, выдавая себя за Дмитрия Билана и представляясь его именем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники под видом Буйнова попытались развести директора певца.

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