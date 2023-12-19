Кому звонить? В Госдуме дали инструкцию по борьбе с неубранным снегом

Депутат Чаплин: на неубранный снег стоит жаловаться в УК или ТСЖ
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Кто отвечает за содержание территорий возле домов?
Если вас не устраивает качество уборки снега на придомовых территориях, вы можете пожаловаться в управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Об этом изданию NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Как отметил он, именно вышеуказанные организации ответственны за территорию около многоквартирных домов и обязаны содержать в чистоте тротуары, ступеньки, дорожки, стоянки, крыши и проезжую часть. При этом за территории школ, больниц и других бюджетных учреждений отвечают уже сотрудники администрации.
Чаплин подчеркнул, что если речь идет о школе, то родителей учащихся не должны привлекать к чистке — это противоречит законодательно установленным правилам. Остановки общественного транспорта, тротуары и дороги — территории, за уборку которых отвечают муниципалитет и коммунальные службы.
Возле магазинов обязаны убирать владельцы, либо арендаторы помещений. Граждане, которые хотят пожаловаться на отсутствие уборки на придомовой территории, могут обратиться в УК или ТСЖ.
Если люди недовольны состоянием городской территории, то стоит обращаться в коммунальные службы. В случае, если после подачи жалоб ничего не меняется, то необходимо заявить в прокуратуру, сославшись на статью 12.34 КоАП РФ и статью 293 УК.
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