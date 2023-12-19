Кому звонить? В Госдуме дали инструкцию по борьбе с неубранным снегом

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 45 0

Депутат Чаплин: на неубранный снег стоит жаловаться в УК или ТСЖ

Кому звонить? В Госдуме дали инструкцию по борьбе с неубранным снегом

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Кто отвечает за содержание территорий возле домов?

Если вас не устраивает качество уборки снега на придомовых территориях, вы можете пожаловаться в управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Об этом изданию NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Как отметил он, именно вышеуказанные организации ответственны за территорию около многоквартирных домов и обязаны содержать в чистоте тротуары, ступеньки, дорожки, стоянки, крыши и проезжую часть. При этом за территории школ, больниц и других бюджетных учреждений отвечают уже сотрудники администрации.

Чаплин подчеркнул, что если речь идет о школе, то родителей учащихся не должны привлекать к чистке — это противоречит законодательно установленным правилам. Остановки общественного транспорта, тротуары и дороги — территории, за уборку которых отвечают муниципалитет и коммунальные службы.

Возле магазинов обязаны убирать владельцы, либо арендаторы помещений. Граждане, которые хотят пожаловаться на отсутствие уборки на придомовой территории, могут обратиться в УК или ТСЖ.

Если люди недовольны состоянием городской территории, то стоит обращаться в коммунальные службы. В случае, если после подачи жалоб ничего не меняется, то необходимо заявить в прокуратуру, сославшись на статью 12.34 КоАП РФ и статью 293 УК.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать после падения льда с крыши.

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Большой Таро-прогноз — 2024: что ждет каждый знак зодиака в Новом году

Последние новости

14:08
Путин заявил о возросшей роли ядерной триады в нынешних условиях
13:56
«Нужно наращивать»: Путин рассказал, какие проблемы помогла выявить спецоперация
13:51
Суммы поражают: сколько заплатили актерам из «Иронии судьбы»
13:46
Российская компания «Газпром» подала иск к «Нафтогазу Украины»
13:37
«Отстегни папе ножку»: Костомаров честно рассказал о жизни после ампутаций
13:35
Дания вслед за Финляндией подписала с США соглашение о военном сотрудничестве

Сейчас читают

Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике
Врач Кадрия Валеева рассказала, сколько рюмок не страшат ВОЗ
Часы для грусти: психолог рассказал, как пережить расставание
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам