Получить деньги и покарать виновных: что делать после падения льда с крыши

В многих регионах России аномальные морозы сменились резким потеплением — как следствие, сверху зданий образовались огромные сосульки, которые падают на людей и машины.

В Петербурге мужчина погиб после того, как на него с крыши упали снежная масса и сосулька, а в Воронеже сошедшая наледь повредила сразу несколько машин. Кто несет ответственность за сход наледи со зданий и как получить компенсацию, если пострадало только имущество, 5-tv.ru рассказал адвокат Роман Дадашев.

Все больше жертв

За минувшие сутки произошли сразу две трагедии, связанные со сходом наледи с крыши. Так, вечером 17 декабря под массой снега, сошедшей с крыши одноэтажного дома, погиб семилетний ребенок в Калужской области. По данным регионального СУ СК, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

А утром 18 декабря снежные массы рухнули на 31-летнего дворника в Калининском районе Петербурга. Мужчина скончался от полученных травм на месте — обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

В Воронеже пострадали несколько автомобилей: снегом побило стекла, есть глубокие вмятины. Известно о двух пострадавших, одну женщину госпитализировали.

Порядок действий

В первую очередь, при падении льда с крыши здания специалист советует обращаться в правоохранительные органы. Вне зависимости от того, упала сосулька на припаркованный автомобиль или же нанесла травму человеку.

«Вызвать полицию, чтобы зафиксировать факт причинения вреда здоровью либо имуществу. Если это — автотранспортное средство, то сообщить в страховую компанию. Если пострадало непосредственно здоровье человека, то также обратиться в скорую помощь», — объясняет эксперт.

Ответственные лица

По словам Дадашева, как правило, за уборку снежных масс на крышах несут ответственность управляющие компании, либо товарищества собственников жилья, гораздо реже — частные владельцы.

Они-то и понесут наказание — причем, вплоть до уголовного. Например, может быть возбуждено дело по статье УК «Об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни».

«Если же вам был причинен вред только имуществу, необходимо, чтобы сотрудники полиции зафиксировали факт того, что было повреждено. В дальнейшем нужно произвести оценку этого имущества. И уже выставить соответствующие требования тому, кто отвечает за очистку наледи или сосулек с крыши», — говорит специалист.

Ответственных лиц устанавливают сотрудники полиции после проверки всех обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие опасности таят гигантские сосульки на крышах.