Задержан причастный к нападению на Дагестан, где были убиты около 100 человек

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

ФСБ задержала экс-члена банд Басаева и Хаттаба за нападение на Дагестан в 1999-м

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Андрей Эрштрем; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Речь идет о вторжении боевиков из Чечни, в ходе которого они заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе.

Правоохранители в Дагестане задержали бывшего участника банд Шамиля Басаева и Хаттаба за участие в нападении на Новолакский район в 1999 году, в результате которого погибли 99 человек. Об этом сообщает ЦОС Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан — гражданина России Магомедова Ибрагима, 1973 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания», — указывается в сообщении.

Магомедов был задержан в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана, после чего его доставили в следственный отдел для предъявления обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Правоохранители продолжают разыскивать других участников террористических преступлений, которые избежали наказания за свои деяния.

В начале августа 1999 года произошло вторжение боевиков в Дагестан из Чечни. Зайдя в Ботлихский район, они захватили ряд населенных пунктов. К концу августа военные выбили боевиков из них и заставили отступить в Чечню.

Однако в сентябре исламисты снова устроили вторжение, заняв селения и господствующие высоты в Новолакском районе. Для их выдавливания проводилась операция. Последствием этих акций стало начало Второй чеченской войны.

Порядка 300 военных были убиты и почти 800 получили ранения. Что же касается боевиков, то их общие потери составили около двух с половиной тысяч убитыми и ранеными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из России выдворят 22 участников драки с полицией на рынке «Садовод».

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