Из России выдворят 22 участников драки с полицией на рынке «Садовод»

Люблинский районный суд Москвы отправил в центр временного содержания иностранных граждан — 22 участников драки на рынке «Садовод». Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

В общей сложности инстанцией были рассмотрены административные дела против 73 человек, принимавших участие в массовой драке 15 декабря. Признаны виновными в совершении неповиновения законному требованию сотрудника полиции 51 человек.

Еще 22 были признаны виновными в совершении преступлений, наказания за которые предусмотрены двумя пунктами статьи КоАП РФ о нарушении иностранными гражданами или лицами без гражданства правил въезда или режима пребывания в РФ.

Известно, что в общей сложности более 80 человек были задержаны в Москве поблизости рынка «Садовод». В отношении одного из задержанных заведено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что заместитель главы Минтранса Московской области Дмитрий Минченко попал в больницу после драки на концерте Басты.