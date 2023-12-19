Шойгу: численность ВС РФ будет доведена на 1,5 миллиона военнослужащих

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Мера обусловлена внешними угрозами, отметили в Минобороны.

Шойгу: численность ВС РФ будет доведена на 1,5 миллиона военнослужащих

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Численность Вооруженных сил (ВС) РФ будет увеличена до 1,5 миллиона военнослужащих, анонсировал глава Минобороны Сергей Шойгу в рамках расширенного заседания коллегии ведомства.

«Численность ВС РФ будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих», — прокомментировал он.

Шойгу отметил, что наращивание боевой мощи необходимо на фоне появления внешних угроз.

Глава оборонного министерства также отметил, что в текущем году удалось выполнить все планы по комплектованию армии и флота РФ. Сейчас в российских подразделениях служат один миллион 150 тысяч бойцов.

Шойгу рассказал, что за 2023 год были полностью сформированы и укомплектованы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, среди которых четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин рассказал, какие проблемы ВС РФ помогла выявить спецоперация.

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