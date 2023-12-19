«Нужно наращивать»: Путин рассказал, какие проблемы помогла выявить спецоперация

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Путин: СВО выявила ряд проблем, нужно наращивать число спутников и беспилотников

Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Россия теперь четко знает, какие недочеты ей стоит устранить.

Специальная военная операция (СВО) помогла выявить ряд проблем российской армии. В частности, стране необходимо наращивать спутниковую группировку и производство некоторых видов оружия. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

«Нужно наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне», — прокомментировал президент.

Глава государства добавил, что России также стоит перестроить функционирование систем связи, активнее применять средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также производить больше высокоточных снарядов, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и совершенствовать работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Вместе с тем президент отметил, что на вооружении ВС РФ есть оружие, не имеющее аналогов в мире. Среди них — системы «Панцирь», «Бук», С-300 и С-400.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку

Ранее 5-tv.ru писал, Путин рассказал о положении армии России в зоне СВО.

Тема:
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