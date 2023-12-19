Россия ответила на 12-й пакет санкций Евросоюза запретом на въезд в страну

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

В МИД ответили на недружественные шаги Запада.

Россия ответила на 12-й пакет санкций Евросоюза запретом на въезд в страну

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Россия расширили список лиц-представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщил МИД, объяснив решение ответными мерами на 12-й пакет санкций.

В отношении России был введен 12-й пакет санкций. Ограничения Евросоюз наложил на импорт природных алмазов, искусственных и ювелирных изделий, а также чугуна, железа и даже алюминия, в том числе, проволоки и фольги. Меры будут вводиться постепенно: начиная с 1 января 2024-го.

«В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве уточнили, что посещать страну не смогут представители силовых ведомств стран Евросоюза, коммерческих организаций, лица, оказывающие всяческую поддержку киевскому режиму, тем, кто занимается преследованием российских должностных лиц и выступает за конфискацию государственных активов.

Кроме того, запрет на въезд распространяется на участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, которая нацелена на неприкрытое вмешательство во внутренние дела России и дискредитацию выборов, которые должны пройти в марте 2024 года.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ», — заключили в МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что санкции Евросоюза не будут касаться конфискации у россиян личных украшений.

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