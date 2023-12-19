«Не пустые слова»: главком ВМФ России заявил о боевой готовности флотов

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Главком ВМФ России Евменов заявил о боевой готовности флотов

Фото, видео: Невар Виталий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Какие суда готовятся Минобороны принять в начале 2024 года?

В боевой готовности находятся все военные флоты России. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов, его слова приводит Минобороны страны.

«Все флота боеготовы. Это не пустые слова. Боеготовность флотов проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и, в первую очередь, применением практического оружия», — сказал он.

В уходящем году российским силам удалось провести ряд масштабных учений. Особенно он отметил тренировки в Арктике «Океанский щит», в которых задействовались несколько флотов.

Вместе с тем ВМФ приняли два атмоных ракетный крейсера — стратегического назначения и с крылатыми ракетами большой дальности. Вошли суда обеспечения и дидзельные подлодки, надводные корабли класса «корывет», малые ракетные корабли.

«Сейчас готовимся к приему корабля дальней морской зоны, еще одного малого ракетного корабля и кораблей противоминной защиты», — добавил Евменов.

А в начале 2024 года планируется принять в состав ВМФ многофункциональные суда, ледокол и суда снабжения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о возросшей роли ядерной триады в нынешних условиях.

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