«Не пустые слова»: главком ВМФ России заявил о боевой готовности флотов

Какие суда готовятся Минобороны принять в начале 2024 года?

В боевой готовности находятся все военные флоты России. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов, его слова приводит Минобороны страны.

«Все флота боеготовы. Это не пустые слова. Боеготовность флотов проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и, в первую очередь, применением практического оружия», — сказал он.

В уходящем году российским силам удалось провести ряд масштабных учений. Особенно он отметил тренировки в Арктике «Океанский щит», в которых задействовались несколько флотов.

Вместе с тем ВМФ приняли два атмоных ракетный крейсера — стратегического назначения и с крылатыми ракетами большой дальности. Вошли суда обеспечения и дидзельные подлодки, надводные корабли класса «корывет», малые ракетные корабли.

«Сейчас готовимся к приему корабля дальней морской зоны, еще одного малого ракетного корабля и кораблей противоминной защиты», — добавил Евменов.

А в начале 2024 года планируется принять в состав ВМФ многофункциональные суда, ледокол и суда снабжения.

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