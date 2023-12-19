Боялись за детей: семья из Германии сбежала в Россию и получила убежище

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

МВД: многодетная семья из Германии получила временное убежище в России

Боялись за детей: семья из Германии сбежала в Россию и получила убежище

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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Теперь в их планах на следующий год— получение российского гражданства.

Многодетная семья из Германии из-за страха лишиться детей сбежала в Россию. Отцу, матери и их шестерым наследникам предоставили временное убежище, сообщает портал «МВД Медиа».

Родители рассказали, что одной из причин переезда стали угрозы изъятия детей ювенальной полицией ФРГ. Они прибыли в Калужскую область и обратились в местное подразделение по вопросам миграции в ноябре, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицией в кратчайшие сроки было рассмотрено их заявление о получении временного убежища. Свидетельства были выданы немцам в торжественной обстановке. Мать семейства и ее двух старших детей поздравили полицейские. Она, в свою очередь, поблагодарила сотрудников за отзывчивость.

Отмечается, что пара воспитывает шестерых детей, четверо из которых еще не достигли совершеннолетия. В следующем году все члены семьи планируют получить гражданство РФ, однако для этого сначала требуется получит все необходимые документы от немецкой стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФ прибыла пожилая россиянка, брошенная сыном на пороге консульства в Мехико.

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