В России изменили правила перелета пассажиров с детьми

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23 0

Авиакомпании пересмотрели политику по требованию Генпрокуратуры. Что изменилось?

В России изменили правила перелета пассажиров с детьми

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

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В России внесли изменения в правила перелетов пассажиров. Генпрокуратура РФ отреагировала на обращения граждан и сообщения СМИ о том, что некоторые авиакомпании сажают отдельно родителей и детей. И потребовала пересмотреть политику.

«После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок», — сообщается на сайте ведомства.

Уведомлять об этом теперь будут на стойках регистрации и на сайтах авиакомпаний.

Отмечается, что сейчас отдельные перевозчики предусмотрели возможность пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении в разных классах обслуживания взрослого пассажира с ребенком до 12 лет, а также рассадки детей до двух лет вместе с членами семьи, родственниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как однажды школьнице из Петербурга пришлось принимать взрослое решение в аэропорту Сочи. Девочку, которая возвращалась домой с соревнований по танцам, не хотели пускать в самолет из-за якобы слишком большой ручной клади.

При этом с этим же багажом она прилетела в город-курорт той же авиакомпанией. Что не так с правила по провожу ручной клади — читайте в нашем материале.

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