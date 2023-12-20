Действуют грамотно и оперативно: Путин оценил работу российских спецслужб

Глава государства указал, что наши сотрудники органов безопасности многое сделали для защиты россиян в новых регионах.

В среду, 20 декабря, в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют сотрудников органов безопасности. Владимир Путин отметил особую роль спецслужб именно сегодня.

Глава государства указал, что за последний год было многое сделано для контрразведывательного обеспечения спецоперации, защиты жизни и безопасности граждан в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма. Это диверсия против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей», — указал президент.

Путин заявил о необходимости усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям, а также использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей российских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Волновахой в Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ и органы военной контрразведки нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ).