Как избежать травмы при катании на коньках: основные правила

Скользить по льду нравится всем, но это занятие без соблюдения правил безопасности может нанести вред здоровью.

Катание на коньках — для одних просто увлечение, а для других дело всей жизни. Однако и любители, и профессионалы рискуют получить травмы на льду. Как этого можно избежать — рассказал хоккеист Александр Голдин в беседе с изданием Газета.ру.

Самое важное — разминка. Разогревать тело необходимо перед каждым катанием. Для этого достаточно минут 15-20. Кроме того, новичкам не стоит сразу выходить в центр катка.

Лучше начать обучение вблизи борта и в местах, где меньше людей. А еще лучше, если рядом с вами будет инструктор. Ведь, занимаясь самостоятельно, можно совершить много ошибок и закрепить неправильную технику.

Поможет избежать травм и правильно подобранные коньки. Для обычного катания подойдут коньки без зубчиков и фитнес-коньки.

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