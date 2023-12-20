Как избежать травмы при катании на коньках: основные правила

Хоккеист Голдин призвал разминаться перед катанием на коньках
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
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Скользить по льду нравится всем, но это занятие без соблюдения правил безопасности может нанести вред здоровью.
Катание на коньках — для одних просто увлечение, а для других дело всей жизни. Однако и любители, и профессионалы рискуют получить травмы на льду. Как этого можно избежать — рассказал хоккеист Александр Голдин в беседе с изданием Газета.ру.
Самое важное — разминка. Разогревать тело необходимо перед каждым катанием. Для этого достаточно минут 15-20. Кроме того, новичкам не стоит сразу выходить в центр катка.
Лучше начать обучение вблизи борта и в местах, где меньше людей. А еще лучше, если рядом с вами будет инструктор. Ведь, занимаясь самостоятельно, можно совершить много ошибок и закрепить неправильную технику.
Поможет избежать травм и правильно подобранные коньки. Для обычного катания подойдут коньки без зубчиков и фитнес-коньки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где в Москве можно покататься на коньках зимой 2023 — 2024.
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