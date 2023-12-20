Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, еще 14 воздержались.

Примечательно, что против резолюции выступили почти все недружественные для Москвы государства — Канада, США, Украина, Германия, Япония и другие.

Документ рекомендует странам принять конкретные меры по борьбе с героизацией нацизма, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы «предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений», совершенных в этот период.

Его авторы осуждают использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему в Киеве «режим», а не власти.