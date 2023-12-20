Водитель мусоровоза уснул за рулем и устроил крупное ДТП в Москве

В Москве на Волоколамском шоссе произошло массовое ДТП. Водитель мусоровоза уснул за рулем и протаранил сразу две иномарки, а затем наехал на пешехода.

Самые серьезные повреждения получил внедорожник: задняя часть машины почти полностью уничтожена. Также задело Mercedes, который стоял на аварийке.

Его водитель получил травмы, мужчину госпитализировали. Движение в районе аварии ночью было затруднено, но к этой минуте проезжую часть освободили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком произошло в 500 метрах от границы между Владимирской и Ярославской областями. В результате ДТП погиб один человек и еще 20 пострадали, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.