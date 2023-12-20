Опубликована расшифровка телеграммы 1941 года о скором начале войны с Германией

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Евгения Романова
Евгения Романова 109 0

На тот момент, когда документ прочитали, оставалось менее шести часов до начала военных действий.

Опубликована расшифровка телеграммы 1941 года о скором начале войны с Германией

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Впервые опубликована одна из последних расшифровок спецслужб СССР о готовящемся нападении гитлеровской Германии. Фотокопия телеграммы, поступившей из Ленинграда в Москву, обнародована на сайте Президентской библиотеки.

prlib.ru Расшифровка телеграммы 1941 года о скором начале войны с Германией

Расшифровка хранится в Центральном архиве ФСБ России. Она принадлежит начальнику Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР по Ленинградской области Павлу Куприну и была направлена главе НКГБ Всеволоду Меркулову. Это телеграмма «об отзыве до 22 июня немецкой фирмой СФГ своих специалистов из Ленинграда и начале военных действий в ближайшие дни».

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«20 июня утром германским консульством получена переданная министерством иностранных дел Германии от фирмы СФГ телеграмма, которой предлагается восемь германских специалистов, вызванных из Ленинграда (в) Германию, направить самолетом © таким расчетом, чтобы они до утра 22 июня проследовали (через) границу, так как (в) противном случае будет поздно», — говорится в телеграмме.

Также в документе сообщалось о напряженном положении и о том, что военные действия ожидаются в «ближайшие два-четыре дня, причем инициатива будет принадлежать Германии».

Стоит отметить, что эту телеграмму в Москве получили 21 июня в 20:10, а расшифровали за 20 минут. На тот момент до начала войны с гитлеровской Германией оставалось менее шести часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил о важности борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

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