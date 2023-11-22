Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат ленинградским блокадникам

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57 0

В МИД РФ напомнили, что сейчас компенсации от Германии получают только евреи.

Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат ленинградским блокадникам

Фото: Григорий Чертов / ТАСС

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Отказ немцев распространить гуманитарные выплаты на всех ленинградцев-блокадников, а не только еврейской национальности, абсолютно неприемлем. Решение правительства ФРГ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.

«Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными оговорки и ссылки властей ФРГ», — ответила она Берлину.

Захарова уточнила, что речь идет о выплатах Германией репараций СССР по итогам Второй мировой войны, которые по мнению немецкой стороны, урегулировали вопрос. Но, подчеркнула дипломат, послевоенные репарации и желание здравствующих участников блокады Ленинграда восстановить справедливость не имеют юридической связи.

Позицию Берлина Захарова назвала «вопиющей». Она указала на моральную обоснованность просьбы блокадников о выплатах. Разделение людей на расовые, этнические или другие группы неоднократно становилась причиной страшных событий, заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Организация «Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии» двумя годами ранее приняла решение назначить жертвам блокады Ленинграда еврейской национальности ежемесячное пособие от Германии размером 375 евро. В сентябре текущего года участники обороны города призвали распространить выплаты на всех переживших блокаду без исключения.

Ленинград попал в блокаду 8 сентября 1941 года. Прорвать ее удалось лишь спустя 900 дней, однако снята окончательно она была только спустя год после этого— 27 января 1944-го. Во время блокады погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона ленинградцев. Умирали они от бомбежек, артобстрелов, но большинство — от голода.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ о выплате защитникам и блокадникам Ленинграда.

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