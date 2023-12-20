Жирный и калорийный? Диетолог развеял мифы о вреде майонеза

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 35 0

Диетолог Кабанов: в майонезе много благотворных ненасыщенных жиров

Жирный и калорийный? Диетолог развеял мифы о вреде майонеза

Фото: www.globallookpress.com

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Какие ингредиенты наделяют популярный соус «благотворными» свойствами?

Майонез так или иначе считается вредным продуктом: он жирный, калорийный, в нем содержатся сахар, уксус, горчица. В двух словах, этот соус способен значительно увеличитьобщую калорийность блюд.

Однако у него все же есть и хорошие стороны. Их изданию aif.ru назвал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Состав майонеза

Составляющими майонеза являются растительные масла, вода, желтки, уксус и горчичное масло. Все эти продукты натуральны и сами по себе полезны.

При этом при покупке майонеза нужно внимательно смотреть, что написано на упаковке. Следует выбирать такой, чтобы в нем было как можно меньше консервантов, стабилизаторов либо эмульгаторов. Самым идеальным вариантом, безусловно, является майонез, приготовленный в домашних условиях.

Жиры в майонезе

Майонез богат ненасыщенными жирами, которые благотворно влияют на наше здоровье, улучшая работу сердечно-сосудистой системы. На жиры должно приходиться до 30% дневной калорийности рациона. Важно уточнить, что эти вещества должны быть именно ненасыщенные, чтобы не навредить работе сердца и сосудов.

Растительные масла

По словам специалиста, в майонезе много жиров за счет немалого количества растительных масел. В основном для производства используются рафинированные масла, иногда нерафинированные, к примеру, оливковые extra virgin.

Состав такого майонеза уже ближе к домашнему. При этом два вида масла отличаются степенью очистки.

Рафинированным продукт становится после очищения, когда из него удаляют ненужные примеси. Главное, что такое масло имеет более высокую точку кипения, так его в большинстве используют при приготовлении пищи.

Для салатов максимально подходит майонез из нерафинированного масла, а для блюд горячего приготовления — из рафинированного. Что касается наличия в составе ненасыщенных жирных кислот, то они есть и в обоих видах.

Нет холестерина

Также мифом является то, что в майонезе много холестерина. Он есть в яичном желтке, который присутствует в популярном соусе в крайне малом количестве.

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