«Рядом никого не нашлось»: экс-звезда «Дома-2» Солнцев о смерти стилиста Смирнова

Имиджмейкер ушел из жизни слишком неожиданно и рано.

Бывшая звезда «Дома-2» Рустам Солнцев был знаком с умершим стилистом Романом Смирновым больше 15 лет. В беседе с 5-tv.ru он поделился воспоминаниями о товарище и признался, что очень сильно горюет.

«Я больше 15 лет Ромку знал и всегда к нему тянулся, потому что он великолепный был по человеческим качествам. Сколько раз он стриг меня, сколько раз он меня красил, сколько раз я свою маму к нему приводил», — рассказал Солнцев.

При этом, по его словам, Смирнов никогда не брал с него денег и не просил взамен рекламы. В то время он уже был «чемпионом по парикмахерскому искусству».

Но он был великолепным человеком не только из-за своего профессионализма. Солнцев также отметил, что с имиджмейкером всегда было интересно и весело. Новость о его смерти буквально раздавила звезду морально.

«Опять рядом не нашлось человека, который бы утешил. Это очень горько все. Я горюю, я очень раздавлен и скорблю», — сказал Солнцев.

Поиски Смирнова начали 18 декабря около 12 часов дня. Тогда мобильный телефон имиджмейкера был недоступен, а сам он не появился на рабочем месте. В итоге его нашли в одном из моргов Москвы.

Роман Смирнов работал с такими знаменитостями, как Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая, Екатерина Гусева и другие. Помимо этого, он давал мастер-классы и часто участвовал в реалити-шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Крайнова раскрыла детали смерти стилиста Смирнова.