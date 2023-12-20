Безвыходное положение: Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти из РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 6 0

«Транснефть»: Чехия и Словакия попросили ЕК оставить поставки нефти из России

Безвыходное положение: Чехия и Словакия хотят сохранить поставки нефти из РФ

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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Тем временем, пока Запад вводит санкции, Россия укрепляет отношения с партнерами.

Власти Чехии и Словакии попросили Еврокомиссию сохранить поставки нефти из России, в том числе по нефтепроводу «Дружба». Такое заявление сделал президент компании «Транснефть» Николай Токарев в эфире федерального телеканала.

«Чехия и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить <…> объемы поставок российской нефти потому, что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможность получать нефть из других источников», — сказал он.

Даже при условии, что Чехия может получать какое-то количество нефти со стороны Триеста через другой нефтепровод, без российского черного топлива эта страна существовать не сможет, отмечает Токарев.

Напомним, что российский нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходя через Брянск, а затем разделяется на северный участок, проходящий по белорусской, польской и немецкой территориям, и южный, куда входят территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин оценил нынешние международные отношения в ходе недавнего подведения итогов 2023 года. Он, в том числе, заявил об укреплении партнерства России с другими странами благодаря санкциям Запада.

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