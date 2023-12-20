Сын Бледанс устроил переполох на съемках: «Сюрприз не входил в мою голову»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Бледанс заявила, что удивилась своему партнеру по шоу «Дуэты»

Сын Бледанс устроил переполох на съемках: «Сюрприз не входил в мою голову»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Наследник звезды «подставил» оператора передачи.

Эвелина Бледанс была удивлена своему партнеру на съемках шоу «Дуэты». Об этом звезда рассказала изданию Газета.ру.

По словам знаменитости, она ожидала увидеть Тарзана или Гошу Куценко. Однако в действительности оказалось, что Бледанс не отгадала личность напарника.

«Тот сюрприз, который оказался за стеной, — вообще никак не входил в мою голову. <…> Мне кажется, с той стороны была такая же реакция, хотя там меня сначала даже не заметили, были очень увлечены своим вокалом», — заявила звезда.

Она также отметила, что на съемках произошел забавный момент. Ее 11-летний сын Семен случайно надел куртку оператора с ключами в кармане — вечером выяснилось, что мужчина не может попасть домой.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что 54-летняя знаменитость посетила клинику в Сургуте, чтобы сделать LPG-массаж лица. Бледанс пришла на бьюти-процедуру, когда была в городе по случаю корпоратива.

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Сын Бледанс устроил переполох на съемках: «Сюрприз не входил в мою голову»

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