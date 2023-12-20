В России через несколько лет начнется развертывание сетей 5G

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 27 0

Глава Минцифры Шадаев рассказал о развертывании сетей 5G в России

В России через несколько лет начнется развертывание сетей 5G

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

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Подготовительные работы по запуску сетей начнутся уже в 2025-м.

Масштабное развертывание сетей формата 5G в крупных городах России начнется с 2026 года. Об этом во время презентации отечественной базовой станции 5G в рамках выставки-форума «Россия» сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Подготовительные работы по запуску сетей начнутся в 2025-м. Что касается сетей 6G, по словам Шадаева, вопросы о их применения в России все еще прорабатываются, в ближайшее время начнутся научные исследования, а также опытно-конструктивные работы.

Кстати, на нескольких станциях большой кольцевой линии в Москве пилотная сеть 5G работает уже с 1 марта текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Россети» направили на развитие энергокомплекса в Санкт-Петербурге более 37 миллиардов рублей.

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