В России через несколько лет начнется развертывание сетей 5G

Подготовительные работы по запуску сетей начнутся уже в 2025-м.

Масштабное развертывание сетей формата 5G в крупных городах России начнется с 2026 года. Об этом во время презентации отечественной базовой станции 5G в рамках выставки-форума «Россия» сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Подготовительные работы по запуску сетей начнутся в 2025-м. Что касается сетей 6G, по словам Шадаева, вопросы о их применения в России все еще прорабатываются, в ближайшее время начнутся научные исследования, а также опытно-конструктивные работы.

Кстати, на нескольких станциях большой кольцевой линии в Москве пилотная сеть 5G работает уже с 1 марта текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Россети» направили на развитие энергокомплекса в Санкт-Петербурге более 37 миллиардов рублей.