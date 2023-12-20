Депздрав объяснил большое количество вызовов врачей на дом в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Депздрав: количество вызовов врачей на дом не превышает число 2022 года

Депздрав объяснил большое количество вызовов врачей на дом в Москве

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Москвичей заверили, что город полностью обеспечен всеми мощностями для лечения пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID.

Департамент здравоохранения выступил с официальным заявлением, в котором развеял слухи о том, что перед Новым годом Москву якобы накрыла эпидемия. Обращение опубликовано в Telegram-канале.

«Количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышает аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида», — говорится в сообщении.

Также соответствует текущему эпидсезону количество вызовов скорой медпомощи. В основном граждане жалуются на высокую температуру и простудные симптомы. С этими обращениями они направляются на консультативный пост для принятия решения о необходимости выезда скорой и оказания консультации.

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Не соответствуют действительности и сообщения о том, что в смене работают до шести диспетчеров вместо 12. На самом же деле общаются с гражданами 70-75 операторов. Среднее время дозвона на телефон 103 не превышает пяти-шести секунд.

А еще перед эпидсезоном было традиционно увеличено число консультирующих врачей почти в два раза, до 50-70 в смену. Также не фиксируется существенный рост госпитализаций в Москве.

В большинстве случаев болезни протекают в легкой и средней степенях тяжести, отметили в Депздраве. Москва полностью обеспечена всеми мощностями для лечения пациентов с гриппом, ОРВИ и коронавирусом на амбулаторном и стационарном уровнях, подчеркнули в департаменте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Депздраве объяснили очереди из машин скорой помощи у больниц Москвы.

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Депздрав объяснил большое количество вызовов врачей на дом в Москве

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