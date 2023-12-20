Что стало причиной обрушения дома в центре Петербурга: несколько версий
СК проводит проверку после обрушения дома в Петербурге
Фото, видео: Прокуратура Санкт-Петербурга / ТАСС; 5-tv.ru
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Территория места ЧП огорожена. На месте работают экстренные службы.
В центре Петербурга шестиэтажный флигель рухнул среди ночи. Эта часть постройки была расселена, но трещины поползли по стенам соседних подъездов.
Людей срочно перевезли в пункты временного размещения. Известно, что аварийными были признаны лишь несколько квартир, а на первом этаже здания шел ремонт в помещениях хостела. Новые подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Полины Пятышевой.
Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры обрушения старинного дома в центре Петербурга. На кадрах видно, как из арки дома вдоль улицы валят огромные клубы пыли в момент обрушения.
Произошло все в ночь на 20 декабря. Территория вокруг огорожена, спасатели разбирают завалы: как сообщили в МЧС, погибших и пострадавших нет.
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