Что стало причиной обрушения дома в центре Петербурга: несколько версий

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СК проводит проверку после обрушения дома в Петербурге

Фото, видео: Прокуратура Санкт-Петербурга / ТАСС; 5-tv.ru

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Территория места ЧП огорожена. На месте работают экстренные службы.

В центре Петербурга шестиэтажный флигель рухнул среди ночи. Эта часть постройки была расселена, но трещины поползли по стенам соседних подъездов.

Людей срочно перевезли в пункты временного размещения. Известно, что аварийными были признаны лишь несколько квартир, а на первом этаже здания шел ремонт в помещениях хостела. Новые подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Полины Пятышевой.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры обрушения старинного дома в центре Петербурга. На кадрах видно, как из арки дома вдоль улицы валят огромные клубы пыли в момент обрушения.

Произошло все в ночь на 20 декабря. Территория вокруг огорожена, спасатели разбирают завалы: как сообщили в МЧС, погибших и пострадавших нет.

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