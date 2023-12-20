Появились кадры обрушения старинного дома в центре Петербурга

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 15 0

Часть помещений могли использоваться в качестве хостелов.

Фото, видео: Прокуратура С- Петербурга / ТАСС; 5-tv.ru

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Старинный дом обрушился в центре Санкт-Петербурга на Гороховой улице. 5-tv.ru публикует кадры с этим моментом.

На кадрах видно, как из арки дома вдоль улицы валят огромные клубы пыли в момент обрушения. Произошло все в ночь на 20 декабря. Территория вокруг огорожена, спасатели разбирают завалы: как сообщили в МЧС, погибших и пострадавших нет.

Инцидентом уже заинтересовались в Следственном комитете. Управление ведомства по Санкт-Петербургу проводит проверку, о результатах которой доложат главе СК Александру Бастрыкину.

Ранее 5-tv.ru сообщал об инциденте. Отмечалось, что часть помещений могли использоваться в качестве хостелов. На месте работают кинологи.

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