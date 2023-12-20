Карманы опустели? Меган Маркл снялась в рекламе малоизвестного кофе

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 88 0

Меган Маркл снялась в рекламе малоизвестного кофе

Карманы опустели? Меган Маркл снялась в рекламе малоизвестного кофе

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Хейтеры могут подумать, что у жены принца Гарри осталось не так много денег.

Судя по всему, дела у Меган Маркл и принца Гарри после переезда в Америку идут не очень. Не так давно герцогиня Сассекская снялась в рекламе бренда не самого популярного растворимого кофе, сообщает издание Hello.

Звезда прорекламировала компанию Clevr Blends, инвестором которой она является. Журналисты уточняют, что решение Маркл инвестировать в предприятие ознаменовало ее первый значительный бизнес-шаг с момента отхода от королевских обязанностей в 2020 году.

«Я благодарна, что нашла в герцогине Сассекской страсть к тому, что мы создаем. Это чувствуется постоянно, и я не могу представить себе более согласованное партнерство. Мы с нетерпением ждем предстоящих свершений», — отметила генеральный директор бренда Ханна Мендоса.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд за клевету.

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