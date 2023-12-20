Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, летевший в направлении Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что на месте ЧП работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Днем ранее, как писал 5-tv.ru, силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Одинцовским городским округом.