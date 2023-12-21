В Канаде старинное здание передвинули с помощью 700 кусков мыла

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И это лишь начало операции. Не исключено, что скоро в этом канадском городе наступит дефицит моющего средства.

Фото, видео: www.globallookpress.com / H.T. Manfred Zimmermann; 5-tv.ru

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700 кусков мыла и очень много веревки понадобилось канадским строителям в городе Галифакс. Но зимняя депрессия тут не причем. Просто они решили спасти старинный отель от сноса, на месте которого решили возвести новый жилой комплекс.

Разобрать и заново собрать здание не представлялось возможным, поэтому его пришлось двигать целиком. Рабочие сделали под домом весом в 200 тонн подкоп и установили стальные балки - они служили рельсами. Мыло же стало смазочным материалом. С помощью 700 кусков его удалось сдвинуть аж на девять метров.

И это лишь начало операции. Так что не исключено, что скоро в этом канадском городе наступит дефицит мыла.

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