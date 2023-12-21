Михалков о браке дочери Надежды и Резо Гигинеишвили: «Я не принимал выбор детей»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 13 0

Никита Михалков нашел объяснение неудачному браку дочери Надежды с Гигинеишвили

Михалков о браке дочери Надежды и Резо Гигинеишвили: «Я не принимал выбор детей»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Знаменитый режиссер с первой минуты был уверен, что «обаятельный грузин» не подходит его наследнице.

Народный артист РСФСР Никита Михалков признался, что с самого начала был недоволен решением дочери Надежды связать свою жизнь с грузинским режиссером Резо Гигинеишвили. Об этом глава знаменитого киносемейства рассказал в интервью Надежде Стрелец. Признался, что не умолчал о своем недовольстве — предостерегал наследницу, так как предвидел безрадостный финал этого брака. И оказался прав. Понадобились годы, чтобы это признала и Надежда.

По словам Михалкова, с детьми у него близкие и доверительные отношения. Режиссер поддерживает их профессиональный выбор и решения, касающиеся линой жизни, с готовностью обсуждает проблемы, дает советы. Выбор младшей дочери удивил его. В окружении звезд быстро распространился слух, что Никита Сергеевич недолюбливает зятя, но сам он никогда не обсуждал брак дочери публично. Более того, артист, хоть и не скрывал своего мнения, все же не препятствовал желанию Надежды выйти замуж.

«Я не принимал выбор детей, но понимал, если помешаю, будет только хуже. В итоге этот выбор жестоко их наказывал. Я про Надю. Я не транслировал ей, что ее решение мне не близко. Она этого не понимала в начале. А я осознал, что обаяние грузина все равно переживет все мои слова», — заявил Михалков.

Гигинеишвили был женат трижды, Надежда Михалкова стала второй по счету его супругой, родила ему сына Ивана и дочь Нину. Вместе они прожили семь лет, официальный развод был оформлен в 2017-м. Поначалу были счастливы, карьера режиссера пошла в гору — возможно, имя легендарного тестя повлияло. Но со временем отношения стали портиться. Никита Сергеевич снова не стал устраивать разборки с зятем, вообще не вмешивался в конфликт. Он предложил Надежде прожить развод самостоятельно, получить ценный опыт.

«Когда настал момент, я ей сказал: „Ты будешь терпеть, ты должна довести это до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то: ‚Как не стыдно‘. Ты должна это все пройти. Таков твой путь, из него ты выйдешь другим человеком“. В итоге да, вышла», — сказал Михалков.

Причина развода Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили неизвестна, бывшие супруги не обсуждают эту тему с прессой. В кругу артистов поговаривают, что разлучницей могла стать предприниматель и светская львица Надежда Оболенцева, третья жена режиссера. Впрочем, этот брак был совсем коротким, продлился меньше года. По другой версии, Надежда и Резо просто не смогли ужиться — долго пытались сохранить семью ради детей, но ничего не вышло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Олег Меньшиков подставил Никиту Михалкова. Это произошло почти 20 лет назад, но мэтр не забыл обиды.

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