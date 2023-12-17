Трамп раскритиковал политику Байдена цитатой Путина

Бывший президент США открыто говорит о том, в какое состояние действующий американский лидер приводит страну.
Фото: Reuters / CARLOS BARRIA
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Президент США Джо Байден является угрозой демократии. Такое мнение выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, выступая на встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире.
Он объяснил это тем, что администрация действующего американского лидера готова нарушить Конституцию США ради победы.
Кроме того, Трамп процитировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что события в США «показывают загнивание американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», пишет ТАСС.
Трамп обвинил «нечестивого» Байдена в том, что США скатываются в ад
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили и Байден, и Трамп. В Евросоюзе уже начинают переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО. Почему Европа предполагает такой сценарий — читайте в нашем материале.
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