Трамп раскритиковал политику Байдена цитатой Путина

Президент США Джо Байден является угрозой демократии. Такое мнение выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, выступая на встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире.

Он объяснил это тем, что администрация действующего американского лидера готова нарушить Конституцию США ради победы.

Кроме того, Трамп процитировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что события в США «показывают загнивание американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», пишет ТАСС.

Трамп обвинил «нечестивого» Байдена в том, что США скатываются в ад

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили и Байден, и Трамп. В Евросоюзе уже начинают переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО. Почему Европа предполагает такой сценарий — читайте в нашем материале.