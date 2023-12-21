Ученые объяснили, почему для человека невыносим звук «ногтями по стеклу»

Некоторые звуки настолько неприятны, что приводят к физиологическим реакциям — дрожь, мурашки по лету, учащение пульса.

Некоторых физически передергивает от звука царапающего стекло или классную доску ногтя. Возможно, даже читая об этом, вы сейчас чувствуете неприязнь, а по спине бегут мурашки. Большинство людей испытывают неприязнь к нему. Помимо эмоциональных реакций, например, отвращения, существуют и физиологические — в виде дрожи и учащенного сердцебиения. В материале газеты The Daily Mail британские ученые изложили свое мнение на этот счет.

Примерно в том же диапазоне, что и царапанье стекла, находятся такие звуки, как плач ребенка или истошный крик взрослого человека. И то, и другое автоматически вызывает ощущение близкой опасности и тревогу. Возможно также, что неприятные ощущения своими корнями уходят в опыт предков. Мощная реакция на подобные звуки, по мнению экспертов, является наследством пращуров, коим приходилось лучше прислушиваться к окружающему миру и тренировать инстинкт, необходимый для выживания.

Что же касается экстремального неприятия некоторых звуков, это явление называется мизофонией — это повышенная чувствительность, не болезнь. Эксперты Университета Ньюкасла полагают, что по принципу генетической памяти сигнал опасности идентифицируется моментально. Исследователи отметили, что люди с мизофонией демонстрируют аномальную связь между слуховой корой головного мозга и областями моторного контроля — лицо, ром и горло.

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