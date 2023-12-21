Ученые объяснили, почему для человека невыносим звук «ногтями по стеклу»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 20 0

The Daily Mail: звук скребущих стекло ногтей не выносят люди с мизофонией

Ученые объяснили, почему для человека невыносим звук «ногтями по стеклу»

Фото: www.globallookpress.com / our-planet.berlin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Некоторые звуки настолько неприятны, что приводят к физиологическим реакциям — дрожь, мурашки по лету, учащение пульса.

Некоторых физически передергивает от звука царапающего стекло или классную доску ногтя. Возможно, даже читая об этом, вы сейчас чувствуете неприязнь, а по спине бегут мурашки. Большинство людей испытывают неприязнь к нему. Помимо эмоциональных реакций, например, отвращения, существуют и физиологические — в виде дрожи и учащенного сердцебиения. В материале газеты The Daily Mail британские ученые изложили свое мнение на этот счет.

Примерно в том же диапазоне, что и царапанье стекла, находятся такие звуки, как плач ребенка или истошный крик взрослого человека. И то, и другое автоматически вызывает ощущение близкой опасности и тревогу. Возможно также, что неприятные ощущения своими корнями уходят в опыт предков. Мощная реакция на подобные звуки, по мнению экспертов, является наследством пращуров, коим приходилось лучше прислушиваться к окружающему миру и тренировать инстинкт, необходимый для выживания.

Что же касается экстремального неприятия некоторых звуков, это явление называется мизофонией — это повышенная чувствительность, не болезнь. Эксперты Университета Ньюкасла полагают, что по принципу генетической памяти сигнал опасности идентифицируется моментально. Исследователи отметили, что люди с мизофонией демонстрируют аномальную связь между слуховой корой головного мозга и областями моторного контроля — лицо, ром и горло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько вредно подолгу спать на выходных.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
90.41
0.32 99.05
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Найти и обезвредить: лучшее видео из зоны СВО за день
5:54
В ХАМАС отвергли предложения Израиля по обмену заложниками
5:44
В Саратовской области более 100 детей сняли с поезда и отправили в больницу
5:31
Ученые объяснили, почему для человека невыносим звук «ногтями по стеклу»
5:15
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ильи из Петербурга
5:00
В США оправдали мужчину, отсидевшего 48 лет за убийство

Сейчас читают

Литва запретила выезд в Россию и Белоруссию пустых грузовых автомобилей
Магия зимнего солнцестояния: как в ночь с 21 на 22 декабря 2023 притянуть успех и удачу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса